Venerdì 30 agosto a Montecarlo saranno sorteggiati i gironi di Europa League: nell’urna anche Lazio e Roma, il Torino deve superare il Wolverhampton

Giovedì 29 agosto si concludo i Preliminari di Europa League, che definiranno il quadro delle partecipanti all’edizione 2019/2020 del torneo. Sorteggio Europa League 2019/2020: il giorno seguente, venerdì 30 agosto, alle ore 13.00 del mattino, si svolgerà il Sorteggio della Fase a Gironi. Quest’ultimo vedrà sicuramente coinvolte due squadre italiane, la Lazio vincitrice dell’ultima Coppa Italia e la Roma, mentre il Torino per qualificarsi dovrà ribaltare al Moulineaux la sconfitta dell’andata dei playoff rimediata contro gli inglesi del Wolverhampton (3-2 a Torino).

Squadre partecipanti al sorteggio

Spagna: Getafe, Siviglia

Inghilterra: Arsenal, Manchester United

Italia: Lazio, Roma

Germania: Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg

Francia: Rennes, Saint-Etienne

Russia: CSKA Mosca, Krasnodar

Portogallo: Porto, Sporting

Ucraina: Dinamo Kiev, PFK Oleksandrija

Belgio: Standard Liegi

Turchia: Besiktas, Istanbul Basaksehir

Austria: Wolfsberg

Svizzera: Basilea, Lugano, Young Boys

Norvegia: Rosenborg

Nell’elenco sono state inserite le 3 squadre eliminate dai playoff di Champions League. Andranno invece aggiunte:

Le 21 squadre vincitrici dei playoff di Europa League;

Altre 3 squadre eliminate dai playoff di Champions League.

Fasce sorteggio Fase a Gironi Europa League 2019/2020

Le 4 fasce in cui saranno suddivise le 48 squadre partecipanti al sorteggio della Fase a Gironi di Europa League 2019/2020 saranno determinante dai coefficienti UEFA.

Questi gli attuali coefficienti:

104,000 Siviglia (SPA)

101,000 Arsenal (ING)

93,000 Porto (POR)

81,000 Roma (ITA)

78,000 Manchester United (ING)

65,000 Dynamo Kyiv (UCR)

62,000 Beşiktaş (TUR)

54,500 Basilea (SVI)

50,000 Sporting CP (POR)

48,000 CSKA Mosca (RUS)

40,000 Wolfsburg (GER)

37,000 Lazio (ITA)

29,000 Borussia Mönchengladbach (GER)

23,000 Saint-Étienne (FRA)

20,713 Getafe (SPA)

17,500 Standard Liegi (BEL)

11,699 Rennes (FRA)

10,500 İstanbul Başakşehir (TUR)

7,780 Olexandriya (UCR)

6,250 Wolfsberg (AUT)

6,000 Lugano (SUI)

N.B.: i coefficienti dei club sono determinati sommando i punti totalizzati dagli stessi nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della Federazione di appartenenza nello stesso periodo, in base al più alto.

Sorteggio Fase a Gironi Europa League 2019/2020, come funziona

Le 48 squadre partecipanti alla Fase a Gironi dell’Europa League 2019/2020 sono suddivise in quattro fasce a seconda del coefficiente. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia;

In base al regolamento vigente, nessuna squadra può affrontarne nella Fase a Gironi una della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà poi confermata prima della cerimonia.

Date UEFA Europa League 2019/2020

Fase a gironi

Prima giornata: 19 settembre

Seconda giornata: 3 ottobre

Terza giornata: 24 ottobre

Quarta giornata: 7 novembre

Quinta giornata: 28 novembre

Sesta giornata: 12 dicembre

Fase a eliminazione diretta

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon

9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata

7 maggio: semifinali, ritorno

27 maggio: finale – Danzica (Polonia), Gdansk Stadium

Sorteggio Fase a Gironi Europa League 2019/2020 in tv e streaming

I tifosi e gli appassionati di calcio avranno varie possibilità per seguire in diretta il sorteggio della Fase a Gironi dell’Europa League 2019/2020 in tv e streaming.

Sky coprirà in diretta tutta la cerimonia sui canali SKY SPORT 24 (numero 200 e 250 del satellite, 481 del digitale terrestre), SKY SPORT FOOTBALL (numero 203 del satellite) e SKY SPORT COLLECTION, e i suoi abbonati potranno seguirla anche su dispositivi mobili iOS o Android collegandosi con il proprio pc, tablet o smartphone al servizio Sky Go. Il sorteggio della Fase a Gironi dell’Europa League sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming on demand di Sky. La diretta del sorteggio inoltre andrà in onda su Eurosport, visibile al canale 210 della piattaforma Sky, e, in virtù della partnership recentemente siglata, sulla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti e iniziare il tuo mese gratuito).