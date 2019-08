Venerdì 30 agosto a Montecarlo si svolgerà il sorteggio della Fase a Gironi dell’Europa League: dove seguirlo in tv e streaming

Il giorno seguente al Sorteggio della Fase a Gironi della Champions League, venerdì 30 agosto Montecarlo sarà anche la sede del Sorteggio della Fase a Gironi dell’Europa League, con l’inizio della cerimonia prevista per le ore 13.00. Nell’urna saranno sicuramente presenti 2 squadre italiane, la Lazio e la Roma, mentre la presenza del Torino è legata al risultato dei granata nel playoff contro il Wolverhampton. Sorteggio Fase a Gironi Europa League 2019/2020 in tv e streaming: tifosi e appassionati avranno varie possibilità per seguire l’evento in tv e streaming: