Sostituti Ronaldo Juventus, due nomi più logici. Ma con un'offerta XXL...

Calciomercato Juventus: i bianconeri sondano già il terreno alla ricerca del sostituto di Cristiano Ronaldo. Ci sono due nomi logici, ma con un’offerta XXL si può sognare

I due nomi più logici per la sostituzione sono Mauro Icardi e Moise Kean. E ntrambi negli ultimi anni hanno spinto per vestirsi di bianconero anche se Icardi, più recentemente, ha dichiarato fedeltà al PSG. Una fedeltà da mettere però alla prova dopo l’arrivo a Parigi di Messi, che con Icardi non ha avuto certo un buon rapporto. Kean invece, senza mezzi termini spera nel grande ritorno e non è un caso che il suo agente, Mino Raiola, ieri pomeriggio sia stato alla Continassa.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Juve rischia di dover decidere in fretta. Il punto, quindi, diventa capire quale sarà il budget a disposizione. Con un’offerta XXL potrebbe entrare a sorpresa in campo Vlahovic, che ovviamente piace ma è stato blindato da Commisso. Più semplice arrivare a Jovic, in uscita dal Real Madrid, e a Lacazette, francese dell’Arsenal. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.