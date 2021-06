Spagna, cinque calciatori in una “bolla parallela”: c’è Raul Albiol

La Spagna deve correre ai ripari dopo la positività al Covid di Sergio Busquets: cinque calciatori convocati in una “bolla parallela”

Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Mendez e Raul Albiol chiamati da Luis Enrique. Intanto la Federazione spagnola annuncia l’esito negativo di tutti i tamponi effettuati sul gruppo squadra.