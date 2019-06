La Spagna e il ct nell’ombra: Luis Enrique non siede in panchina da marzo

La Spagna e il commissario tecnico nell’ombra: Luis Enrique non siede sulla panchina delle Furie Rosse da marzo

Sono giornate pesanti, quelle che trascorrono nel ritiro della Spagna. Ancora scossa dalla notizia dell’incidente stradale che si è portato via Reyes. Ancora senza la sua guida tecnica, dato che Luis Enrique non siede sulla panchina della Nazionale ereditata all’indomani dell’ultimo Mondiale dal mese di marzo.

Il commissario tecnico iberico ormai da mesi ha fatto perdere le tracce di sé, a causa di un gravissimo problema familiare. Comunicato ovviamente alla sua Federazione, che sull’argomento mantiene il massimo riserbo e che ha più volte confermato come la posizione dello stesso Luis Enrique non sia affatto in dubbio.