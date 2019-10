Spagna, Moreno: «Ecco come sta Fabian Ruiz. Ansu Fati all’Europeo…»

Spagna, il ct Moreno in conferenza stampa rivela le condizioni di Fabian Ruiz e non chiude le porte alla convocazione di Ansu Fati

Il ct della Spagna, Robert Moreno, è intervenuto in conferenza stampa: «Ansu Fati? Sono contento che sia stato convocato dall’Under 21 spagnola. Non va scartata l’ipotesi di una sua convocazione per l’Europeo del 2020. Tutti i buoni giocatori, anche i giovani, hanno spazio nella nostra Nazionale».

«Fabian ha avuto la febbre, ma ha recuperato e spero quindi che anche lui possa scendere in campo contro la Norvegia».