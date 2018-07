Il Real Madrid molla Mauro Icardi e sposta le proprie attenzioni su Robert Lewandowski, attaccante polacco in rotta con il Bayern Monaco

Con la partenza di Cristiano Ronaldo, il Real Madrid è alla ricerca di un attaccante per provare a sostituire l’asso portoghese e far coppia con Karim Benzema. Tra i nomi fatti nelle ultime settimane, c’era anche quello di Mauro Icardi, centravanti e capitano dell’Inter. Stando però all’edizione odierna di Marca, il club spagnolo avrebbe ormai abbandonato la pista che porta all’argentino. Il presidente dei Blancos, Florentin Perez, starebbe infatti pensando a Robert Lewandowski: il polacco è in rotta con il Bayern Monaco e non ha mai nascosto la voglia di vestire la maglia del Real.