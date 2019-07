Emanuele Giaccherini potrebbe giocare ancora in Serie A. Il calciatore piace alla Spal: le ultimissime notizie

La Spal pensa a Emanuele Giaccherini. Il giocatore, a lungo corteggiato nella sessione di calciomercato invernale, è tornato prepotentemente di moda in queste ultime ore.

Giac è in uscita dal Chievo Verona e i biancazzurri avrebbero già avviato i contatti per portarlo a Ferrara. Primi contatti in corso stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb.