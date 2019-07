La Spal cerca un nuovo esterno destro dopo l’addio di Manuel Lazzari e pensa ad Andrea Rispoli a costo zero. Le ultime

Andrea Rispoli, dopo il fallimento del Palermo, lascerà il club rosanero e sarà libero di trovare una nuova sistemazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’esterno piace a mezza Serie B e non solo.

In Serie B potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per Andrea Rispoli ma al giocatore pensano anche Parma e Spal per la Serie A.