Spal, chi è Kristensen: il colosso danese dell’Ajax che piace agli estensi

La Spal segue Kristensen dell’Ajax per sostituire Lazzari: ecco la scheda del colosso danese classe 1997

La Spal cerca il sostituto del partente Lazzari. Come riporta Il Corriere dello Sport, il profilo ideale sarebbe stato individuato in Rasmus Kristensen. Il terzino danese classe 1997 avrebbe già avallato all’idea di trasferirsi in Italia, resta da convicere l’Ajax proprietario del cartellino.

Nell’ultima stagione, ha collezionato 12 presenze e 3 assist con la maglia dei lancieri. Con i suoi 187 centimetri d’altezza è un vero e proprio colosso della corsia destra: con la possibilità di giocare sia da terzino che da centrocampista di destra. Inoltre, Kristensen è anche nel giro della nazionale danese.