Spal, Colombarini: «Per salvarsi serve unità d’intenti»

Il presidente della SPAL, Simone Colombarini, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione di Reca e Sala. Ecco le parole del numero uno biancoazzurro.

SALVEZZA – «Io sinceramente spero di salvarmi un po’ prima, però considero un successo anche salvarsi in extremis. Al di fuori del nostro ambiente, solo i ragazzi della Curva Ovest hanno capito qual è la situazione del momento. Una situazione che sarà identica anche l’anno prossimo e quelli che verranno. Noi contiamo di rimanere in A per tanti altri anni. Rispetto ad anni fa siamo cresciuti tantissimo, ma questo percorso ha bisogno di tempo e investimenti che stiamo continuando a fare»