Spal, due idee per la fascia: occhi su Reca e Pellegrini

La Spal cerca ancora un esterno mancino. Il club di Ferrara valuta con attenzione Reca e anche Luca Pellegrini della Juve

La Spal ha chiuso l’accordo con il Sassuolo per Federico Di Francesco (affare ufficiale da poche ore) ma potrebbe ingaggiare un nuovo esterno mancino, specie in caso di cessione di Fares.

Secondo Il Resto del Carlino, sono due gli obiettivi del club estense: la Spal segue Reca, in uscita dall’Atalanta, e anche Luca Pellegrini, terzino sinistro appena ingaggiato dalla Juventus e che potrebbe andare via in prestito.