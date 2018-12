Dopo soli 3′ dall’inizio di Spal-Empoli, Vicari sbanda clamorosamente in difesa ma La Gumina non ne approfitta! – VIDEO

A Ferrara si sta attualmente giocando il primo tempo della sfida salvezza tra Spal ed Empoli. Gli azzurri della Spal, in caso di vittoria, andrebbero a 16 punti, ma attenzione ai toscani che, con i 3 punti, scavalcherebbero proprio la formazione di casa. E infatti nel corso dei primi 3′ di gioco, l’Empoli, che è sotto di una rete, è andato molto vicino al gol del vantaggio a causa di una sbavatura difensiva di Vicari. Il difensore della Spal ha difatti passato la palla a Traore dell’Empoli che dal limite dell’area di rigore ha crossato per La Gumina in cerca del tapin vincente. Incredibile però l’errore dell’attaccante toscano che sbaglia da posizione ravvicinata!