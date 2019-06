Spal Floccari, rinnovo ufficiale: avanti fino al 2020. I dettagli

Samp Floccari, rinnovo ufficiale: avanti insieme fino al 2020. I dettagli dell’operazione, importantissima per la società ferrarese

Sergio Floccari resterà ancora un anno alla Spal. La società di Ferrara, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha reso nota la notizia: contratto prolungato per un anno, fino al 30 giugno 2020.

Operazione importantissima per la Spal: una squadra con grandi ambizioni, con giovani interessantissimi, ma che ha bisogno dell’esperienza di giocatori come Floccari.

L’attaccante, classe 1981, ha totalizzato 20 presenze e 3 gol nella scorsa stagione, ma il suo apporto non dipende solo dai gol. Non è un caso che Andrea Petagna sia esploso con la maglia biancoazzurra. Floccari, nella sua carriera, ha messo a segno 73 reti in Serie A, ma il dato che fa più impressione sono gli assist: 34, tantissimi per un centravanti.