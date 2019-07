Spal, i convocati di Semplici per il ritiro: tre gli assenti

La Spal riparte da Tarvisio. Leonardo Semplici ha diramato la lista dei convocati per il ritiro a Tarvisio. Tre assenti

Inizia la nuova stagione anche per la Spal. Nel pomeriggio di oggi, la squadra partirà per il ritiro di Tarvisio, dove rimarrà fino a domenica 21 luglio. Il club estense ha diramato la lista dei convocati per il ritiro.

I calciatori Alfred Gomis e Mohamed Fares si uniranno al gruppo in seguito agli impegni in Coppa d’Africa con Senegal ed Algeria, mentre Jasmin Kurtic raggiungerà la squadra nella giornata di lunedì 15 luglio.

PORTIERI

Etrit Berisha

Alfred Gomis *

Demba Thiam

Marco Meneghetti

DIFENSORI

Thiago Cionek

Francesco Vicari

Felipe Dalbello

Sauli Vaisanen

Igor Julio Dos Santos

Ricardo Farcas

Paolò Cannistrà

CENTROCAMPISTI

Pasquale Schiattarella

Jasmin Kurtic*

Mattia Valoti

Simone Missiroli

Mirko Valdifiori

Lorenzo Dickmann

Mohamed Fares *

Marco D’Alessandro

Gabriel Strefezza

ATTACCANTI

Marko Jankovic

Alberto Paloschi

Andrea Petagna

Sergio Floccari

Gabriele Moncini