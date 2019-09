Spal, infortunio Berisha: ko in Nazionale. Le ultime

Etrit Berisha, portiere della Spal, ko in Nazionale. L’estremo difensore è rientrato in anticipo per infortunio: le ultime

Problemi per Etrit Berisha, estremo difensore della Spal e della Nazionale albanese. Il portiere non è sceso in campo nel successo per 4-2 dell’Albania sull’Islanda per un problema fisico.

Come fa sapere la Spal, il portiere, rientrato in anticipo a Ferrara di comune accordo tra la Federazione albanese e la società biancazzurra, a causa di un affaticamento all’adduttore destro si è allenato a parte nella giornata di ieri.