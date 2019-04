Spal, iniezione di fiducia: ora ti aspettano sfide decisive per la salvezza

La Spal espugna Frosinone e tira un sospiro di sollievo: le prossime partite saranno fondamentali, bisogna ipotecare il discorso salvezza

La Spal conquista tre punti cruciali allo stadio Benito Stirpe e tira un sospiro di sollievo. La vittoria contro il Frosinone condanna i ciociari, ormai praticamente retrocessi. Ora Spal, Udinese, Empoli e Bologna lotteranno per evitare di chiudere al 18° posto, scivolando così in Serie B. I biancoazzurri godono di un vantaggio di 5 punti sulla terzultima (i felsinei, a cui manca però una partita) ma non possono permettersi cali di concentrazione.

Le prossime sfide saranno decisive per ipotecare il discorso salvezza. La Spal affronterà ben tre big in questo finale di campionato: Juventus, Napoli e Milan. I match più delicati però sono quelli contro le dirette concorrenti: i ferraresi dovranno lottare contro Empoli e Udinese per scampare alla retrocessione. Nulla è scontato: la squadra di mister Semplici dovrà dare il massimo per rimanere in Serie A.