Spal, Kurtic: «Vittoria meritata, il gol lo dedico alla nostra gente»

Jasmin Kurtic, match winner della sfida contro la Lazio, ha parlato in zona mista della bella vittoria della SPAL

La SPAL è riuscita a superare la Lazio grazie ad un bel gol di Jasmin Kurtic nei minuti finali di gioco. Lo stesso calciatore sloveno ha parlato in zona mista della sua prestazione e di quella della squadra.

GOL – «Ho segnato un gol importante, certo. Più che altro perché porta tre punti importanti per noi, il cammino e la testa, ma soprattutto per il gruppo e la nostra gente. Siamo una squadra e l’unico leader è il gruppo: se combattiamo insieme possiamo arrivare alla salvezza. C’erano spazi oggi, giocate da fare, e ciascuno di noi le ha fatte. Tranne che all’inizio ognuno ha giocato una grande partita, e alla fine abbiamo meritatamente vinto»

TIFOSI – «Senza di loro non possiamo far niente. Bisogna tirar giù il cappello: ci sostengono sempre, anche oggi quando eravamo in difficoltà ci hanno dato una mano e una spinta incredibile»