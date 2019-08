Spal, la prima di campionato al Manuzzi di Cesena? Le ultime

Dove giocherà la Spal a inizio campionato? Se la questione stadio non dovesse risolversi, gli estensi potrebbero emigrare a Cesena

In casa Spal tiene ancora banco la vicenda stadio. Il club estense attende segnali dalla Procura ma se non dovessero arrivare segnali positivi, il club sarebbe pronto a prendere in considerazione altre idee.

Secondo Il Corriere della Sera, la prima di campionato tra Spal e Atalanta potrebbe giocarsi al Manuzzi di Cesena. Potrebbe essere questo il piano B della formazione di Colombarini.