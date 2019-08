Spal, Mattioli: «Stadio? Periodo peggiore alle spalle. Sul calciomercato…»

Spal, il presidente Mattioli parla in vista dell’esordio stagionale in Serie A: gli obiettivi e le sue sensazioni

Walter Mattioli, presidente della Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: «Quest’estate ho passato il periodo più brutto per la situazione dello stadio. Dopo i controlli, tutto si è risolto, la sicurezza è importante».

«Gli abbonamenti sono arrivati in massa ma abbiamo perso sponsor importanti. Abbiamo un ottimo gruppo e abbiamo accumulato un po’ di esperienza per puntare alla terza salvezza. Qualche cosa arriverà ancora per quanto riguarda il calciomercato».