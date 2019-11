Mattioli, presidente della Spal, ha parlato di mercato a margine del pareggio ottenuto contro il Genoa a Ferrara

Walter Mattioli, presidente della Spal, è intervenuto a margine della sfida pareggiata contro il Genoa a Ferrara. Tra i temi toccati, anche quello del mercato invernale.

«Sì, interverremo. Qualcosa faremo, ma non in maniera massiccia», ha ammesso in zona mista volgendo già lo sguardo alla sessione di gennaio.