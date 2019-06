Simone Palombi può lasciare nuovamente la Lazio. Ci pensa la Spal: ipotesi prestito con diritto di riscatto

La Spal si muove alla ricerca di nuovi attaccanti. Interesse di mercato per Simone Palombi, attaccante di proprietà della Lazio che nell’ultima stagione si è messo in evidenza con il Lecce in B.

Come riportato dal sito Cittaceleste.it, il giocatore sarebbe un obiettivo della Spal. Il club estense pensa a un acquisto con la formula del prestito con diritto di riscatto.