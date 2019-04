Petagna ha salvato la Spal a suon di gol. Ecco le dichiarazioni del recordman dei ferraresi, che non vuole fermarsi

Andrea Petagna ha messo a tacere tutti i suoi detrattori a suon di gol nel corso della stagione. La salvezza della Spal è praticamente certa grazie agli ottimi risultati ottenuti dalla squadra, e il merito è anche e soprattutto delle sue reti.

Intanto, il giocatore spera di ritornare a vestire la maglia azzurra. Ecco le parole dell’attaccante:«Ritorno in Nazionale? Speriamo presto, io lavoro per questo e cerco di migliorarmi ogni giorno. La Nazionale credo che sia il sogno di tutti i ragazzi che giocano a calcio, l’ho assaporata una volta con mister Ventura. Devo continuare a fare gol per farmi trovare pronto.».

Petagna ha stupito tutti con le sue 14 reti in campionato. Tutti, tranne se stesso. Secondo l’attaccante, ci sarebbe lo zampino del fato nel suo exploit:«Il record di gol in A? Penso che fosse un po’ destino. Mio nonno è stato qui in A, per questo traguardo devo ringraziare la società, mister Semplici che mi ha dato sempre fiducia. Ora mancano cinque partite e voglio migliorare il mio record. Sono contento soprattutto che i miei gol abbiano aiutato la Spal, ma bisogna sempre migliorarsi».