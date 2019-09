Spal, Reca si presenta: «Sono arrivato per aiutare la squadra»

Il nuovo esterno della Spal, Arkadiusz Reca, si è presentato in conferenza stampa insieme al ds Vagnati. Le sue parole

Tempo di presentazioni in casa SPAL. Insieme al ds Vagnati si sono presentati Arkadiusz Reca e Jacopo Sala come nuovi giocatori spallini. Ecco le parole in conferenza stampa dell’ex esterno dell’Atalanta.

SPAL – «Sono molto contento di essere qua. Penso che ho già il bagaglio di esperienza giusta. Ho lavorato tanto con l’Atalanta e sono qua per aiutare».

SEMPLICI – «Quando sono arrivato qua, abbiamo scambiato due o tre parole. Mi ha detto cosa vuole da me in campo. Certo, qua la tattica è un po’ diversa dall’Atalanta. Devo imparare presto. Vediamo»

CIONEK – «Questo è davvero importante, soprattutto per la lingua. Prima di arrivare ho parlato tanto con Cionek, che mi ha detto molto su come funzionava questa squadra»