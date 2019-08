La Spal cerca acquirenti per Paloschi: il calciatore è finito nel mirino del Frosinone che punta anche Moncini

La Spal vuole sfoltire l’attacco per puntare su un nuovo attaccante. Possibile trattativa con il Frosinone per Gabriele Moncini, rientrato alla Spal dal prestito di Cittadella, ma non solo.

Secondo Sportitalia, gli estensi seguono anche Alberto Paloschi, attaccante messo sul mercato dal club ferrarese. Possibili risvolti nelle prossime ore.