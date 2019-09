Spal, Sala: «Il mio ruolo? Ecco dove mi piace giocare»

Le parole di Jacopo Sala, terzino destro della Spal, nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione

Jacopo Sala, nuovo terzino della Spal, è stato presentato alla stampa. Ecco le sue parole in conferenza: «Sono a disposizione del mister, come sempre. Lo staff è stato perfetto con me e io darò tutto per aiutare la mia squadra».

Sala ha parlato anche del suo ruolo: «Per quanto riguarda la collocazione in campo, mi trovo meglio a destra, ma sono disponibile a ricoprire il ruolo che vorrà il nuovo allenatore. Non vedo l’ora di cominciare».