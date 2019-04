Spal, salvezza vicina: quanti punti contro Juve e le altre grandi!

La Spal rimanda la festa scudetto della Juventus. Tre punti preziosi per i ferraresi, ma non parlate di turnover: quante big punite!

La Spal batte una Juventus rinnovata dal turnover in vista della sfida di ritorno in Champions League contro l’Ajax. La formazione bianconera, pur con la presenza di alcuni giovanissimi come Gozzi e Kastanos, era di alto livello: basti pensare ai vari Dybala, Kean, Bentancur, Cancelo.

Guai, quindi, a snobbare il successo della Spal: i ferraresi hanno conquistato tre punti preziosi in ottica salvezza, raggiungendo il 13° posto in campionato con 35 punti e ben 7 lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione.

La Spal può vantare di aver domato alcune delle big della Serie A, non senza sorprese ma quasi mai senza merito. Lo sa bene la Roma, che ha perso in entrambe le sfide contro i ragazzi di Semplici (2-1 a Ferrara e 2-0 a Roma). Anche la Lazio è recentemente caduta contro i biancoazzurri, anche se la sconfitta è arrivata nel recupero a causa di un rigore molto dubbio. Non tutti ricorderanno che la Spal ha ottenuto una vittoria a inizio campionato contro una delle formazioni più brillanti del calcio italiano, ovvero l’Atalanta di Gasperini (2-0).