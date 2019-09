SPAL, Semplici: «Queste partite ci fanno crescere, dobbiamo rimanere uniti»

Le parole di Leonardo Semplici a Sky Sport dopo la sconfitta della SPAL contro la Juventus per 2-0

La SPAL era chiamata ad un compito molto arduo e ha provato a fare quello che ha potuto contro una Juve che sul velluto ha superato le resistenze dei biancoazzurri. A fine match Leonardo Semplici ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport.

PARTITA – «Dispiace per il gol, siamo stati sul campo nella maniera giusta soprattutto nel primo tempo. Eravamo stati bravi a limitare le situazioni, ma ripartiamo da questa prestazione. Avevamo tanti esordienti, alcuni giocatori vengono da altri campionati. Attraverso le partite dobbiamo crescere e compattarci, anche se quando perdi continuamente non è scontato. Abbiamo la forza morale per fare il campionato in base a quello che è il nostro obiettivo»

EQUILIBRIO – «L’anno scorso avevamo un impianto di gioco che andava avanti da qualche anno. Avevamo Lazzari e Fares, avevamo Bonifazi nei tre centrali dietro. In questo momento c’è poco tempo per allenarsi, io posso vedere i giocatori solo attraverso le partite, sicuramente è un percorso difficile. Abbiamo rinnovato parecchio, dobbiamo ritrovare equilibrio e compattezza difensiva»

PETAGNA – «Ci stiamo lavorando, lui tende a venire a fare l’attaccante di raccordo, a volte si trasforma in uomo assist. Ma lui deve essere il nostro finalizzatore, i suoi gol sono importanti per raggiungere l’obiettivo. Bisogna sostenerlo in maniera migliore per permettergli di raggiungere i gol che hanno fatto lo scorso anno»