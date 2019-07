La Spal pensa a Mariusz Stepinski per l’attacco. Al momento non c’è accordo tra i club e si è inserito il Brescia

La Spal, non è un mistero, vuole Stepinski. L’attaccante del Chievo Verona dovrebbe giocare in Serie A anche l’anno prossimo ma al momento non c’è l’intesa tra i due club.

La Spal ha presentato un’offerta da 3,5 milioni di euro, il Chievo ne vuole 5 e non molla. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’affare si è complicato ulteriormente a causa dell’inserimento del Brescia di Cellino.