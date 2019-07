Nenad Tomovic nel mirino della Spal. La formazione estense pensa al difensore del Chievo per la difesa

La Spal continua a trattare con il Torino per il ritorno di Kevin Bonifazi ma non può aspettare in eterno e ha iniziato a guardarsi attorno, cercando delle valide alternative al centrale classe ’96.

Secondo LoSpallino, il club di Colombarini pensa a Nenad Tomovic, 32enne difensore serbo che nell’ultima stagione ha giocato al Chievo ed è legato ai clivensi da un contratto fino al 2021.