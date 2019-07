Spal, vittoria in amichevole contro il Pordenone. In rete Valoti e Petagna

Spal, conclusa la prima parte del ritiro con la vittoria in amichevole col Pordenone. Valoti e Petagna su rigore i mattatori della gara

La Spal sconfigge il Pordenone nell’amichevole odierna col punteggio di 2-0. Subito un test piuttosto impegnativo per i ragazzi di Leonardo Semplici, che si sono imposti grazie alle reti di Valoti e il rigore trasformato da Petagna.

I ferraresi concludono in questo modo la prima parte di ritiro a Tarvisio. Adesso inizierà la seconda fase di preparazione in vista del debutto in Serie A.