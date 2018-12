Spalletti allontanato nel finale dell’Olimpico: salta Juve-Inter?

Luciano Spalletti è stato allontano negli ultimi concitati minuti di Roma-Inter e ora rischia di saltare la gara con la Juve

Le partite tra Roma e Inter sono sempre ricche di spettacolo e di gol. All’Olimpico è finita 2-2 grazie alle reti di Icardi e Keita per i nerazzurri, Under e Kolarov per i giallorossi. Negli ultimi minuti gli animi si sono surriscaldati e Luciano Spalletti è stato allontanato dal direttore di gara Rocchi per aver platealmente manifestato il suo disappunto per un fallo fischiato su N’Zonzi che poteva portare ad una ripartenza dell’Inter. Ora il rischio per i nerazzurri è che debbano affrontare la Juve senza il tecnico toscano in panchina. Molto dipenderà da quanto sarà scritto sul referto di Rocchi.