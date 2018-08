Inter sotto esame: dirigenti a colloquio con tecnico e giocatori

L’Inter ha perso all’esordio contro il Sassuolo. Il ko non è piaciuto ai dirigenti che hanno incontrato la squadra

Il ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo (il quarto consecutivo contro i neroverdi, il settimo su 11 incontri) non è andato giù alla dirigenza dell’Inter. I nerazzurri hanno sbagliato l’approccio alla gara, concedendo tanto spazio ai neroverdi di De Zerbi, abili a colpire in ripartenza. Il Sassuolo ha disputato un ottimo primo tempo, mettendo in seria difficoltà la formazione interista. La società è intervenuta e prova a correre ai ripari: nessun alibi alla squadra. I dirigenti hanno parlato con il tecnico e i giocatori per capire i motivi del ko del Mapei Stadium.

Ai dirigenti non è piaciuto l’approccio morbido alla sfida e non è piaciuta la mancata voglia di reagire per provare a ribaltare il risultato dopo il vantaggio di Berardi, arrivato su rigore, dopo appena 27 minuti. Poche occasio­ni da gol create, pochissime, che sono la conseguenza di una manovra di gioco lenta e di un avvicinamento alla porta avversaria non corret­to. Inoltre l’Inter è apparsa troppo lenta e prevedibile, troppo molle, difetto che Spalletti aveva riscontrato anche lo scorso anno. Nessun dramma, è ovvio, siamo solo alla prima ma il ko di Sassuolo non è andato giù alla dirigenza interista. Ora c’è il Toro, è già tempo di riscatto!