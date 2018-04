Luciano Spalletti, nel post-partita di Chievo-Inter, ha detto la sua sulla sfida andata in scena al Bentegodi

L’Inter ha battuto 1-2 il Chievo: Icardi e Perisic, in 9 minuti, orientano il risultato a favore dei neroazzurri ma il blackout finale rischiava di rovinare tutto, come raccontato da Spalletti a Sky Sport: «Abbiamo lasciato troppi spazi negli ultimi 5 minuti, non li abbiamo pressati forte, mettendo a rischio il risultato». Poi ritorna sulle proteste del Chievo in occasione della prima rete neroazzurra: «Valeri non ha fischiato. Poi, non dimentichiamoci che sul gol di Stepinski c’era un fallo netto ai danni di Vecino».

Quindi il discorso si sposta sulle individualità: «Non telecomando Icardi, è Maurito che deve capire dove migliorare. Contano i punti, non i suoi gol, come ha dichiarato lui stesso. E’ lui, però, l’anello di congiunzione tra i reparti affinchè la squadra non si abbassi: deve giocare a 10 metri dalla difesa, non a 35. Brozovic, invece, è stato continuo, giocando con lucidità e qualità. Vanno fatti, inoltre, i meriti a Rafinha per la grande gara fatta, facendoci salire e portando a spasso gli avversari». Poi un commento sulla staffetta Borja Valero-Vecino: «Forse Matias si completerebbe meglio con Brozovic ma ha ancora un po’ di infiammazione». Ed uno sulla vittoria: «E’ un successo meritato».