Icardi fa 26 gol in A ed eguaglia Angelillo

Icardi raggiunge Angelillo: erano quasi 60 anni che un giocatore dell’Inter non riusciva a segnare così tanto in Serie A

Mauro Icardi continua a migliorarsi e macinare record su record. Grazie alla rete segnata contro il Chievo Verona, che ha permesso all‘Inter di Spalletti di passare in vantaggio, l’argentino sale a quota 26 reti in questo campionato, continuando a battere il suo record di 24 gol.

Ma non solo, grazie alla marcatura del Bentegodi, l’ex attaccante della Sampdoria, entra ufficialmente nella storia del club nerazzurro: era dalla stagione 1958/1959, infatti, che un calciatore dell’Inter non riusciva a segnare così tanto in un solo campionato di A.