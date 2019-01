Spalletti avverte: «Affaticamento per Politano, bene Cedric. Dalbert fortissimo»

Tanti temi di mercato nella conferenza di Spalletti: dall’arrivo di Cedric alla partenza di Vrsaljko, dalle voci su Perisic a Dalbert

L’Inter di Spalletti è attesa dall’appuntamento contro la formazione di Walter Mazzarri, il Torino: «La settimana si è sviluppata in maniera corretta, la avevamo tutta a disposizione. Abbiamo avuto il tempo di organizzare tutto ciò che dobbiamo mettere in pratica. L’ingresso di LionRock? Mi fa piacere che la società lavori per diventare sempre più forte, perché la storia di questo club e i nostri tifosi lo meritano. Ai tifosi vanno date risposte importanti e serie, per organizzare una squadra sempre più forte. I risultati al di sotto delle aspettative? Quali sono? Per un periodo abbiamo portato a casa pochi punti, in un’altra fase di stagione ne abbiamo ottenuti tanti» le parole di Spalletti in conferenza stampa.

Prosegue Spalletti soffermandosi sulle qualità della squadra e dei singoli e avverte i suoi sulle difficoltà che li attende: «A livello di squadra mi aspetto qualcosa di più, non dal singolo giocatore. Non si dipende da un calciatore solo per fare risultati importanti e per arrivare in zona Champions nel nostro campionato. Ognuno deve dare il suo meglio, sempre. Icardi? Secondo me sta facendo un buon campionato e ciò che sta facendo è perfettamente in sintonia con la sua qualità e il suo valore. Poi è chiaro che gli si va a richiedere qualcosa di più per essere ancora più completo e forte. Il Torino fa un gioco di forza e duello fisico. Sono forti, sono bravi. Hanno un allenatore e una società forte. Noi dobbiamo sicuramente metterci qualcosa di più, bisogna essere pronti a contrastare ciò che succede in partita».

Conclude Spalletti: «Perisic? E’ logico che durante il mercato si parli di lui visto che è un calciatore forte e tutti lo vorrebbero avere nella propria squadra. Cedric? Le sue qualità le conoscono tutti, è legato alla situazione di Vrsaljko perchè quella casella lì va sostituita e si sta facendo un discorso a tre con il calciatore e l’Atletico Madrid. Politano? Ha avuto un affaticamento, abbiamo cercato di non stimolare il muscolo affaticato. Dobbiamo valutarlo anche oggi, ma siamo tutti fiduciosi affinché sia a disposizione. Dalbert? Ha giocato pochissimo ed è colpa mia, ma puntiamo su di lui per il futuro, è fortissimo».