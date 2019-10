Spalletti Inter, duro sconto tra l’ex tecnico nerazzurro e Marotta per la buonuscita: la telefonata dai toni accesi

No al Milan per colpa del no all’Inter. Così si possono riassumere le ultime ore di Spalletti, costretto a declinare la proposta dei rossoneri a causa del mancato accordo sulla buonuscita con i nerazzurri.

Sulla questione – come riporta La Stampa – ci sarebbe stata una telefonata dai toni piuttosto accesi con Marotta: «Se a Conte date 12 milioni, a me dovete darne almeno 5», il succo della questione. Da lì il mancato accordo tra le parti.