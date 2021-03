Spezia Cagliari, i convocati di Semplici: torna Pavoletti

Convocati Cagliari, la lista stilata da Semplici alla vigilia del match in programma domani contro lo Spezia: c’è Pavoletti

Ecco la lista dei giocatori convocati da mister Semplici per la sfida in programma domani alle ore 18 in Liguria contro lo Spezia. Out Sottil, tornano Pavoletti e Lykogiannis.

Sono 24 i giocatori convocati dal mister Leonardo Semplici per la sfida di domani contro lo Spezia.

Questa la lista completa: 1 Aresti, 2 Godin, 3 Tripaldelli. 4 Nainggolan, 8 Marin, 9 Simeone. 10 Joao Pedro, 14 Deiola, 15 Klavan, 16 Calabresi, 18 Nandez, 19 Asamoah, 20 Pereiro, 22 Lykogiannis, 23 Ceppitelli, 24 Rugani, 25 Zappa, 27 Cerri, 28 Cragno, 30 Pavoletti, 31 Vicario, 32 Duncan, 40 Walukiewicz, 44 Carboni.