Spezia, confermato Capradossi: ufficiale l’addio alla Roma

Arriva l’ufficialità del passaggio di Capradossi: addio definitivo alla Roma, il suo futuro sarà ancora con la maglia dello Spezia

Lo Spezia rileva Capradossi dalla Roma dopo la precedenza esperienza nel club ligure.

Ecco il comunicato ufficiale: «Lo Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.S. Roma le prestazioni sportive del difensore classe 1996, Elio Capradossi, già in maglia bianca nella scorsa stagione, con cui è sceso in campo in 20 occasioni».

Firmato un contratto di 4 anni che lo legherà ancora alla causa dello Spezia.