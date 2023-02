Spezia, Gotti in emergenza: Shomurodov subito in campo

Alla Roma ha giocato poco, la scelta Spezia per ritrovare il campo: Shomurodov subito in campo nell’emergenza di Gotti

L’uzbeko ha sin da subito un’occasione importante per rilanciarsi. Nel weekend lo Spezia giocherà contro il Napoli e avrà 7 assenze pesanti e dunque Gotti non può far altro che scegliere lui per guidare l’attacco dei liguri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.