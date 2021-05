Spezia, il Sindaco: «In settimana incontro con la proprietà per il nuovo stadio»

Pierluigi Peracchini ha svelato un incontro vicino con la proprietà dello Spezia per il nuovo stadio

Pierluigi Peracchini, Sindaco di La Spezia, sulle pagine de Il Secolo XIX ha parlato del futuro della squadra bianconera, che ieri ha raggiunto la salvezza matematica battendo il Torino.

«Lavoriamo subito per questa nuova avventura. In settimana è già programmato un incontro con lo Spezia e la proprietà per discutere dello stadio».