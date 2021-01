Lo Spezia deve fare i conti con l’infortunio di Saponara che oggi si è recato a Villa Stuart

Brutte notizie per Vincenzo Italiano. Riccardo Saponara è infatti alle prese con un problema fisico. Il neo acquisto dello Spezia, che contro la Roma in Coppa Italia è stato autore di una doppietta, si è recato questa mattina a Villa Stuart per degli accertamenti.

Saponara ha accusato un problema muscolare e sarebbe così in dubbio la sua presenza nel match di oggi nuovamente contro i giallorossi.