Inter, Inzaghi punta sul talismano Correa e sulla prima di Gosens per superare lo Spezia

Inzaghi conterà su Correa e Gosens in vista della partita di questa sera tra Spezia Inter: l’allenatore punta sul suo talismano

Spezia Inter è la sfida che apre le porte della Serie A in questo weekend. I nerazzurri arrivano a questa sfida con il morale alto e Inzaghi potrebbe comunque apportare modifiche alla formazione.

In attacco si affiderà al suo talismano: Joaquin Correa. Con l’argentino in campo sono arrivate 8 vittorie su 8 partite. In coppia con Lautaro potrebbe essere una soluzione determinante. L’altra certezza è Gosens, la prima da titolare con la maglia dell’Inter al posto di Perisic. La corsa mancina è pronta a vedere le sfrecciate del tedesco che in questo finale può dare una grossa mano all’Inter.