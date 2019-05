Spezia Marino, ufficiale il suo addio ai bianconeri: il comunicato

Pasquale Marino non sarà più l’allenatore dello Spezia per la prossima stagione: è arrivato il comunicato dei bianconeri

«Lo Spezia Calcio comunica che Pasquale Marino non sarà il responsabile tecnico della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Quest’oggi il confronto tra il Tecnico e il Direttore Generale Guido Angelozzi, al termine del quale, pur permanendo stima reciproca, si è deciso di comune accordo di non proseguire la collaborazione anche nella prossima stagione sportiva».

Con questo comunicato, lo Spezia ha annunciato la seperazione consensuale tra il tecnico, Marino, e il club. Pasquale Marino non sarà più dunque l’allenatore dei bianconeri per la prossima stagione.