Spezia, Pecini: «Esonero Thiago Motta? I risultati arriveranno, siamo convinti»

Riccardo Pecini, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter

PRE PARTITA – «Finalmente abbiamo la possibilità di fare cambi, abbiamo tutta la rosa a disposizione. È giusto che alcuni possano riposare, il mister ha scelto la migliore squadra per affrontare l’Inter in questo momento. Thiago Motta in bilico? Abbiamo intrapreso un percorso, siamo convinti della scelta fatta e del lavoro che svolgiamo quotidianamente. Da qualche giorno abbiamo la rosa al completo e i risultati arriveranno».