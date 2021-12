Spezia, nonostante la vittoria Thiago Motta resta in discussione

Lo Spezia potrebbe pensare di cambiare allenatore nonostante la vittoria di Napoli: i nomi del post Thiago Motta

Potrebbe non bastare la vittoria di Napoli a Thiago Motta per restare sulla panchina dello Spezia. Da quando è in bilico il tecnico italiano ha raccolto ben quattro punti: il pari contro l’Empoli e la vittoria al Maradona ieri sera.

Un cambio di passo contro due squadre ostiche. La società però forse aveva già deciso di lasciare Thiago Motta e ripartire con un altro allenatore. Si parla in queste ore di Giampaolo. Si parlerà dopo il 31 dicembre vista la clausola dell’attuale allenatore degli aquilotti.