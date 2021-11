Spezia, Erlic: «Con il Torino sarà una guerra»

Prima dell’inizio di Spezia-Torino Erlic ha presentato la partita

BELOTTI – «Sicuramente non sarà facile marcarlo, non solo per me ma per tutta la squadra. Il Torino è una squadra forte e aggressiva. Dobbiamo essere sempre attenti».

ULTIMO GOL CONTRO TORINO – «Sì sono bei ricordi, ma dobbiamo pensare a oggi. Quindi dobbiamo andare al massimo, perché sarà una guerra»

CONDIZIONI – «Non sono ancora al meglio, ma come dice il mister devo dare quello che ho. Si deve fare così dal primo all’ultimo giocatore»