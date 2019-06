Spezia, la panchina sarà affidata all’esordiente Italiano per emulare l’impresa del Trapani: allenatore, mercato e obiettivi dei liguri

Non ci sono più dubbi: Vincenzo Italiano sarà il prossimo allenatore dello Spezia. I liguri puntano su un esordiente, alla prima stagione in Serie B, per provare di nuovo l’assalto alla promozione. La cadetteria, in ogni caso, Italiano l’avrebbe vissuta in ogni caso dopo averla guadagnata sulla panchina del Trapani. L’esaltante promozione con i siciliani partiti per conquistare la salvezza che lo ha messo in luce come allenatore emergente.

Il curriculum di Italiano è ancora tutto da scrivere, ma comincia benissimo. Ora la sfida sarà ripetere l’impresa con lo Spezia che, prima di tutto, cercherà di trattenere per un’altra stagione Okereke, corteggiato da mezza Europa. Ma non mancheranno i rinforzi, si tratta con il Sassuolo per Ricci, Scamacca e Trippaldelli.