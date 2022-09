Spezia, Zovko: «Abbiamo deciso per la permanenza. Siamo un grande gruppo»

Il giovane estremo difensore dello Spezia Petar Zovko ha parlato a Teleliguriasud: le dichiarazioni del portiere

LE PAROLE- «Ne ho parlato con la società e abbiamo deciso che restassi. Per i portieri non è un buon momento perché tante squadre pensano sia rischioso partire con un giovane, quindi sono rimasto e attendo la mia occasione. Siamo un gruppo come l’anno scorso, forse ancora di più. Gotti è un grande tecnico, e lo ha fatto vedere. Ogni giorno secondo me fa di più per farci crescere. Noi lavoriamo uniti per il nostro obiettivo».