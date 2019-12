Sport femminile, svolta verso il professionismo per le atlete

La Commissione Bilancio al Senato ha approvato un emendamento che spinge lo sport femminile verso il professionismo

Le atlete donne sono state equiparate ai colleghi uomini in seguito a un emendamento alla manovra approvato dalla Commissione Bilancio al Senato. Ciò si traduce in una spinta verso il professionismo per lo sport femminile, grazie alle agevolazioni a società e federazioni.

Le sportive avevano già denunciato la situazione di discriminazione nei confronti del calcio femminile, con l’Italia che non offriva contratti professionistici alle donne.